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Поэта Бывшева осудили за стихотворение "На независимость Украины"

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Александр Бывшев
Александр Бывшев / Фото из открытых источников

Поэта и бывшего школьного учителя Александра Бывшева суд в России приговорил к 330 часам обязательных работ за публикацию "ВКонтакте" стихотворения под названием "На независимость Украины".

Об этом пишут "Грани.ру".

Слушания по существу продолжались с 26 декабря прошлого года. 45-летнему Бывшеву инкриминировали статью о разжигании ненависти или вражды.

Поэта осудили за публикацию им стихотворения "На независимость Украины", которое было полемическим ответом на одноименную антиоду Иосифа Бродского.

Бывшев свою вину не признавал и указывал, что имеет право на высказывание мнения.

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Это уже не первое подобное дело в отношении Бывшева. Первые два дела против него возбуждали одно за другим в 2014 году. Тогда поэта тоже обвинили в разжигании ненависти или вражды.

Кроме того, в январе 2018-го против него возбудили четвертое дело. На этот раз по статье препятствование правосудию. Его открыли по факту публикаций поэтом в соцсетях постов о ходе судебного разбирательства.

А недавно стало известно, что против Бывшева открыли и пятое дело. Его квалифицировали, как и первые три. На этот раз поводом для преследования стала публикация Бывшевым в сентябре 2017 года двух стихотворений-миниатюр – "Русский дух" и "Могучая куча".

Теги: Литература Новости России Новости Украины
Источник: 24 Канал
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