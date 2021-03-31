Чехия призывает Евросоюз быстрее принимать новых членов. Страна будет настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС. Сейчас речь идет о Сербии.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил об этом во время визита в Белград. Он имел разговор с сербскими чиновниками.

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Позиция Чехии

Петршичек говорил о развитии взаимной торговли, поддержке регионального сотрудничества, продвижении Сербии к ЕС, пандемии коронавируса и возобновлении туризма.

Что касается расширения, то мы хотим дать этому новый импульс во время председательства Португалии,

– подчеркнул чешский министр.

Политик отметил, что приоритетом внешней политики Чехии является сотрудничество с Западными Балканами и их будущая интеграция в ЕС. Однако министр акцентировал на продолжении реформ.