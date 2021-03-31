Чехія закликає Євросоюз швидше приймати нових членів. Країна наполягатиме на цьому під час головування Португалії в Раді ЄС. Наразі мовиться про Сербію.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек заявив про це під час візиту до Белграду. Він мав розмову із сербськими чиновниками.

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Позиція Чехії

Петршичек говорив про розвиток взаємної торгівлі, підтримку регіональної співпраці, просування Сербії до ЄС, пандемію коронавірусу та відновлення туризму.

Що стосується процесу розширення, то ми хочемо дати цьому новий імпульс під час головування Португалії,

– наголосив чеський міністр.