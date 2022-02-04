Среди причин закрытия – спад количества желающих привиться. А также – кадровый дефицит медиков в мобильных бригадах, которые массово начали болеть коронавирусом.
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Некоторые центры вакцинации продолжают работать
2 центра массовой иммунизации, которые действовали в одном из местных супермаркетов и в филиале Донецкого медуниверситета, прекратили работу. Еще 2 центра продолжают работать:
- в городском совете;
- в местном гипермаркете.
Пока неизвестно, долго ли будут работать соответствующие центры. Кроме указанных локаций, горожане могут получить прививку в городских поликлиниках.
Ситуация с коронавирусом в Кропивницком и области
- По состоянию на 4 февраля в области зарегистрирован 331 новый случай инфицирования COVID-19, среди них 21 – у детей.
- Выздоровели от болезни 106 человек. От осложнений заболевания, к сожалению, умерли три человека.
- В общей сложности с начала пандемии коронавирус обнаружили у 37 141 жителя Кировоградской области.
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