Среди причин закрытия – спад количества желающих привиться. А также – кадровый дефицит медиков в мобильных бригадах, которые массово начали болеть коронавирусом.

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Некоторые центры вакцинации продолжают работать

2 центра массовой иммунизации, которые действовали в одном из местных супермаркетов и в филиале Донецкого медуниверситета, прекратили работу. Еще 2 центра продолжают работать:

в городском совете;

в местном гипермаркете.

Пока неизвестно, долго ли будут работать соответствующие центры. Кроме указанных локаций, горожане могут получить прививку в городских поликлиниках.

Заметим! В общей сложности вакцинировались примерно 110 тысяч кропивничан. Это меньше половины жителей города.

Ситуация с коронавирусом в Кропивницком и области

По состоянию на 4 февраля в области зарегистрирован 331 новый случай инфицирования COVID-19, среди них 21 – у детей.

Выздоровели от болезни 106 человек. От осложнений заболевания, к сожалению, умерли три человека.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус обнаружили у 37 141 жителя Кировоградской области.

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