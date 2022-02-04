Серед причин закриття – спад кількості охочих зробити щеплення. А також – кадровий дефіцит медиків у мобільних бригадах, які масово почали хворіти на коронавірус.

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Деякі центри вакцинації продовжують працювати

Відтак 2 центри масової імунізації, які діяли в одному із місцевих супермаркетів та у філії Донецького медуніверситету, припинили роботу. Ще 2 центри продовжують працювати:

у міській раді;

у місцевому гіпермаркеті.

Наразі невідомо, чи відповідні центри працюють надовго. Окрім зазначених локацій, городяни можуть отримати щеплення у міських поліклініках.

Зауважимо! Загалом вакцинувалися приблизно 110 тисяч кропивничан. Це менше, ніж половина жителів міста.

Ситуація з коронавірусом у Кропивницькому та області

Станом на 4 лютого у області зареєстрували 331 новий випадок інфікування COVID-19, серед них 21 – у дітей.

Одужали від хвороби 106 осіб. Від ускладнень захворювання, на жаль, померли троє людей.

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 37 141 жителя Кіровоградської області.

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