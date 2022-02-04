Серед причин закриття – спад кількості охочих зробити щеплення. А також – кадровий дефіцит медиків у мобільних бригадах, які масово почали хворіти на коронавірус.
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Деякі центри вакцинації продовжують працювати
Відтак 2 центри масової імунізації, які діяли в одному із місцевих супермаркетів та у філії Донецького медуніверситету, припинили роботу. Ще 2 центри продовжують працювати:
- у міській раді;
- у місцевому гіпермаркеті.
Наразі невідомо, чи відповідні центри працюють надовго. Окрім зазначених локацій, городяни можуть отримати щеплення у міських поліклініках.
Ситуація з коронавірусом у Кропивницькому та області
- Станом на 4 лютого у області зареєстрували 331 новий випадок інфікування COVID-19, серед них 21 – у дітей.
- Одужали від хвороби 106 осіб. Від ускладнень захворювання, на жаль, померли троє людей.
- Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 37 141 жителя Кіровоградської області.
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