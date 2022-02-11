Представитель России Дмитрий Козак на встрече советников в нормандском формате откровенно сказал, чего хочет Кремль – чтобы Украина обсуждала и в письменном виде реагировала на планы ОРДЛО. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Украина сама решит, как реагировать, – Гармаш

Обсуждать готовы любые инициативы, которые есть в распоряжении Трехсторонней контактной группы, но украинская сторона сама будет решать, как реагировать, сказал Гармаш.

В письменном виде реагировать на документы ОРДЛО, конечно, Украина не будет. Потому что де-факто это означает признание ОРДЛО стороной конфликта и переговоров, что освободит Россию от ответственности за то, что она делает. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

В ТКГ, по словам Сергея Гармаша, будут работать с документами, которые есть и, возможно, украинская сторона будет дополнять свои предложения.

"Говорить и обсуждать, считаю, мы действительно должны – любые предложения, если они способствуют урегулированию. Но реагировать так, как хочет Россия, в письменном виде, думаю, мы не будем", – добавил представитель Донбасса в ТКГ.

У России в определенной степени связаны руки, – Гармаш

Следующая встреча "нормандской четверки" будет зависеть от того, как Россия промониторит работу ТКГ, сказал Гармаш. Если Германия и Франция, как жаловался Козак, не захотели давить на Украину, то их позиция может остаться такой же.

Пока диалог продолжается, у России в определенной степени связаны руки относительно военных действий. Уже хорошо, что переговоры продолжаются. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

Гармаш о нормандском формате: смотрите видео

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