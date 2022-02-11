Представитель России Дмитрий Козак на встрече советников в нормандском формате откровенно сказал, чего хочет Кремль – чтобы Украина обсуждала и в письменном виде реагировала на планы ОРДЛО. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
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Украина сама решит, как реагировать, – Гармаш
Обсуждать готовы любые инициативы, которые есть в распоряжении Трехсторонней контактной группы, но украинская сторона сама будет решать, как реагировать, сказал Гармаш.
В письменном виде реагировать на документы ОРДЛО, конечно, Украина не будет. Потому что де-факто это означает признание ОРДЛО стороной конфликта и переговоров, что освободит Россию от ответственности за то, что она делает.
В ТКГ, по словам Сергея Гармаша, будут работать с документами, которые есть и, возможно, украинская сторона будет дополнять свои предложения.
"Говорить и обсуждать, считаю, мы действительно должны – любые предложения, если они способствуют урегулированию. Но реагировать так, как хочет Россия, в письменном виде, думаю, мы не будем", – добавил представитель Донбасса в ТКГ.
У России в определенной степени связаны руки, – Гармаш
Следующая встреча "нормандской четверки" будет зависеть от того, как Россия промониторит работу ТКГ, сказал Гармаш. Если Германия и Франция, как жаловался Козак, не захотели давить на Украину, то их позиция может остаться такой же.
Пока диалог продолжается, у России в определенной степени связаны руки относительно военных действий. Уже хорошо, что переговоры продолжаются.
Гармаш о нормандском формате: смотрите видео
Нормандский формат: последние новости
- 10 февраля в Берлине завершились переговоры политических советников глав государств "нормандской четверки".
- Говорили 9 часов, однако совместный документ по итогам разговора не согласовали.
- По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, который представлял Украину в Берлине, стороны согласились, что нужно разблокировать работу ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.
- В то же время, заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что на следующем заседании ТКГ должно говориться и о переговорах Киева с боевиками в ОРДЛО. Это несмотря на то, что Украина неоднократно заявляла – диалога с боевиками не будет.