Представник Росії Дмитро Козак на зустрічі радників у нормандському форматі відверто сказав, чого хоче Кремль – щоб Україна обговорювала і письмово реагувала на плани ОРДЛО. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Україна сама вирішить, як реагувати, – Гармаш

Обговорювати готові будь-які ініціативи, які є у розпорядженні Тристоронньої контактної групи, але українська сторона сама вирішуватиме, як реагувати, сказав Гармаш.

Письмово реагувати на документи ОРДЛО, звісно, Україна де буде. Тому що де-факто це означатиме визнання ОРДЛО стороною конфлікту та переговорів, що звільнить Росію від відповідальності за те, що вона робить. Сергій Гармаш Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі

У ТКГ, за словами Сергія Гармаша, працюватимуть з документами, які є і, можливо, українська сторона доповнюватиме свої пропозиції.

"Говорити та обговорювати, вважаю, ми дійсно повинні – будь-які пропозиції, якщо вони сприяють врегулюванню. Але реагувати так, як хоче Росія, письмово, думаю, ми не будемо", – додав представник Донеччини у ТКГ.

У Росії певною мірою зв'язані руки, – Гармаш

Наступна зустріч "нормандської четвірки" залежатиме від того, як Росія промоніторить роботу ТКГ, сказав Гармаш. Якщо Німеччина та Франція, як жалівся Козак, не захотіли тиснути на Україну, то їхня позиція може залишитися такою ж.

Поки діалог триває, у Росії певною мірою зв'язані руки щодо воєнних дій. Вже добре, що перемовини тривають . Сергій Гармаш Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі

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