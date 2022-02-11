На жаль, як повідомляє 24 канал, спільного документа за підсумками розмови не погодили. Також від сторін-учасників пролунали різні заяви й щодо того, у якому форматі відбуватимуть перемовини далі.

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"Норманді" радників завершилася, далі – справа за ТКГ

За словами представника України на перемовинах у Берліні глави Офісу Президента Андрія Єрмака, усі сторони були єдиними в позиції, що потрібно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Також усі хотіли б, аби процес перемовин у ТКГ був ефективним.

А от представник Росії заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак був радикальнішим у міркуваннях. Він заявив, що на наступному засіданні ТКГ мають обговорити політичні умови – тут мовиться про наріжну вимогу Кремля у мінському процесі щодо прямих переговорів Києва з бойовиками в ОРДЛО, на що Україна, звісно, піти не може.

За словами Козака, наступна зустріч радників у нормандському форматі може відбутися, якщо на ТКГ будуть якісь результати. Відповідно, 10 лютого у Берліні якоїсь дати чи місця проведення нової зустрічі не погоджували.

Побачимо, як Україна виконуватиме джентльменську домовленість, усну домовленість, про те, що політичні умови почнуть обговорюватися у Контактній групі. Після цього ухвалимо рішення, коли нам збиратися,

– сказав Козак.

А проте: німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела в делегаціях Німеччини та Франції повідомило, що наступна зустріч таки запланована – на березень.



Утім, ні Андрій Єрмак, ні Дмитро Козак про це на брифінгах не обмовилися ані словом.

Які перспективи зустрічі "нормандської четвірки" на рівні глав держав

Росіянин Козак заявив, що питання зустрічі "нормандської четвірки" під час розмови 10 лютого у Берліні не порушували. І взагалі, мовляв, на такій зустрічі має бути "предмет обговорення", а його нема.

А от Андрій Єрмак сказав геть інше: мовляв, усі сторони згодні з необхідністю зустрічі лідерів "нормандської четвірки", просто назвати точні дати поки не можуть.

Брифінг Андрія Єрмака за підсумками "Норманді" радників у Берліні 10 лютого: дивіться відео