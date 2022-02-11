Обговорювали, зокрема, подальшу співпрацю в межах цього формату. Серед інших тем був курс на вступ України до ЄС та НАТО.

Важливо Не кидаємо напризволяще, – Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед самітом НАТО

Зеленський подякував за підтримку Польщі у зміцненні оборони. Український президент вважає, що роль польського головування в ОБСЄ важлива для мирного врегулювання на Донбасі.

Також політики позитивно відзначили домовленості про дозволи на міжнародні вантажні перевезення.

Що відомо про союз Великої Британії, Польщі та України

Про створення альянсу ще у січні повідомляла міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона зазначила, що Лондон готовий піти на такий крок через загрозу російської агресії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що формат не прив'язаний до локальної географії. До об'єднання входять держави, які поділяють спільні принципи. За словами дипломата, Україна потребує безпеки, тож, аби не чекати вступу до НАТО, гуртує дружні та близькі за духом країни у малі альянси.

Зверніть увагу! Варшава пообіцяла Україні військову допомогу. Рішення вже схвалили, тож озброєння мають передати вже наступного тижня. Мовиться про новітні переносні зенітні ракетні комплекси "Перун". Вони можуть вражати малі повірянні цілі, такі як безпілотники, завдяки безконтактному підриву.

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