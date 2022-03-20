Денис Шмыгаль заявил, что пока двигаются поезда – Украина живет.

К теме "Железные люди": Шмыгаль и Тимошенко наградили железнодорожников, которые спасают людей во время войны

Заметим, что поезда Укразилизницы не только эвакуируют людей с горячих точек, но и доставляют в отдаленные регионы гуманитарную помощь.

Премьер на центральном железнодорожном вокзале в Киеве пообщался с пассажирами, волонтерами и наградил работников железной дороги.

Денис Шмыгаль обнародовал видео с вокзала в Киеве с комментариями железнодорожников о работе в условиях войны.

Видео Дениса Шмыгаля о железнодорожниках и волонтерах:



К слову, в марте Укрзализныця уже эвакуировала более 2,7 миллионов человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы Украины. Доставили также более 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.