Денис Шмигаль заявив, що поки рухаються потяги – Україна живе.

До теми "Залізні люди": Шмигаль і Тимошенко нагородили залізничників, які рятують людей під час війни

Зазначимо, що потяги Укрзалізниці не лише евакуйовують людей із гарячих точок, а й доправляють у віддалені регіони гуманітарну допомогу.

Прем’єр на центральному залізничному вокзалі в Києві поспілкувався з пасажирами, волонтерами та нагородив працівників залізниці.

Денис Шмигаль оприлюднив відео з вокзалу у Києві з коментарями залізничників про роботу в умовах війни.

Відео Дениса Шмигаля про залізничників та волонтерів:



До слова, у березні Укрзалізниця вже евакуювала понад 2,7 мільйона людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони України. Доставили також понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

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