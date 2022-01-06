Масштабная лесозаготовка в основном ориентирована на западные страны, в большинстве из которых – лучшее состояние с зелеными насаждениями. Об этом в сюжете заявляют эксперты.

"В Украине несколько миллионов деревьев, которые были срублены – остаются непроданными. Я уже не говорю о том, что купили и будет выброшено. Мы должны популяризировать другую культуру отношения к зеленым насаждениям в период новогодних праздников", – констатирует председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Эксперт отмечает важнейший аспект: многие из этих деревьев срубили браконьерским способом.

"Украина имеет очень низкий уровень лесистости – 11% - 12%. В то же время европейские страны имеют от 16% до 40% лесистости. Например, Финляндия или Швеция не вырубают свои леса. Они покупают леса для своих нужд, но они сохраняют свои собственные леса. Потому что это легкие страны", – добавляет Тимочко.

Специалисты отмечают: очень часто внимание общественности отвлекают активисты, которые спекулируют на экотематике. Так называемые "экотеррористы" препятствуют работе промпредприятий, фактически шантажируя их.

По мнению экспертов, в Украине пора ввести ответственность за "экотероризм" на законодательном уровне. А обществу и государству нужно сконцентрироваться на решении реальных экологических проблем, от которых зависит жизнь каждого украинца.