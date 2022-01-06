Масштабна лісозаготівля здебільшого орієнтована на західні країни, у більшості з яких – кращий стан із зеленими насадженнями. Про це в сюжеті заявляють експерти.

"В Україні кілька мільйонів дерев, які були зрубані – залишаються непроданими. Я вже не кажу про те, що купили й буде викинуто. Ми маємо популяризувати іншу культуру ставлення до зелених насаджень в період новорічних свят", – констатує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Експерткиня відзначає найважливіший аспект: багато з цих дерев зрубали браконьєрським способом.

"Україна має дужє низький рівень лісистості – 11% – 12%. Водночас європейські країни мають від 16% до 40% лісистості. Наприклад, Фінляндія або Швеція не вирубують власні ліси. Вони купують ліси для власних потреб, але вони зберігають власні ліси. Тому що це легені країни", – додає Тимочко.

Фахівці наголошують: дуже часто увагу громадськості відволікають активісти, які спекулюють на екотематиці. Так звані "екотерористи" перешкоджають роботі промпідприємств, фактично шантажуючи їх.

На думку експертів, в Україні час запровадити відповідальність за "екотероризм" на законодавчому рівні. А суспільству і державі потрібно сконцентруватися на вирішенні реальних екологічних проблем, від яких залежить життя кожного українця.