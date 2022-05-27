Территориальная оборона Вооруженных Сил Украины опубликовала в своем фейсбуке видеоролик, в котором показала, как готовятся встречать диверсантов бойцы Волынской ТРО.
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Мужество, храбрость, героизм и огромное желание защитить свою Родину и победить агрессивного врага – черты, которыми наделен сегодня каждый наш защитник. Бойцы Волынской ТРО ВСУ уверены, что способны защитить северную границу Украины и не пропустить ни одного врага с территории Беларуси.
Украинские защитники метки в выстрелах / скриншот с видео
Бригада отважных бойцов/скриншот с видео
Ребята изучают военные маневры / скриншот с видео
Волынская ТрО всегда наготове / скриншот с видео
Пока самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко лязгает оружием, бойцы Волынской бригады Сил территориальной обороны ВСУ показали, как будут уничтожать вражеских диверсантов, если те рискнут ступить на украинскую землю,
– подписали видео в фейсбуке.
Что касается действий Лукашенко, то говорится о вчерашнем заявлении самопровозглашенного президента. Друг Путина захотел создать оперативное командование на границе с Украиной.
Местное пропагандистское СМИ "Белта" сообщило, что на территории Беларуси уже существует два таких командования: западное и северо-западное. Однако, вчера Лукашенко приказал создать еще одно на юге Беларуси, которое будет граничить с Украиной, мол, белорусские военные "вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей".
Видео профессиональной работы Волынской ТРО
Существует ли угроза нападения со стороны Беларуси
- После провокационного заявления Лукашенко создать оперативное командование на границе с Украиной Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью. Он успокоил, что у Украины есть коммуникация с Беларусью. Не менее важно, что постоянно работает разведка и действуют специальные субъекты, занимающиеся оценкой положения, находящегося на границе.
- Вчера 26 мая Анна Маляр прокомментировала белорусские военные учения и заявила, что угроза с территории Беларуси остается. Поскольку Россия с первого дня полномасштабного нападения использует территорию Беларуси для ведения агрессивных действий.
- Российский публицист Андрей Пионтковский объяснял, что Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину. Настоящая причина таких действий состоит в том, что самопровозглашенный президент понимает возможность войска превратиться в белорусский национальный легион, а впоследствии и пойти против него, чтобы сбросить с правящего кресла.
- Не стоит забывать и то, что в Беларуси действуют партизаны. К примеру, в марте этого года они останавливали российские поезда и портили технику оккупантов.
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