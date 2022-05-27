Територіальна оборона Збройних Сил України опублікувала у своєму фейсбуці відеоролик, у якому показала, як готуються зустрічати диверсантів бійці Волинської ТрО.

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Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони ЗСУ показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю,

– підписали відео у фейсбуці.

Щодо дій Лукашенка, то мовиться про вчорашню заяву самопроголошеного президента. Друг Путіна захотів створити оперативне командування на кордоні з Україною.

Місцеве пропагандистське ЗМІ "Белта" повідомило, що на території Білорусі вже існує два таких командування: західне та північно-західне. Проте, вчора Лукашенко наказав створити ще одне на півдні Білорусі, яке межуватиме з Україною, мовляв, білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів".