Убийцы детей натренировались в Сирии

Коммент (из вторых рук) от врача, который работал в Сирии, прислали мне ночью польские друзья, ошеломленные преступлением в Мариуполе, перевожу главное.

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… Они бомбили прежде всего больницы, детсады, всю необходимую для выживания инфраструктуру, чтобы вызвать гуманитарный кризис... Единственный способ уберечь в сирийском городе санитарный пункт от налета российской авиации – это скрыть, что это санитарный пункт. Подавать его координаты наблюдателям ООН было просто самоубийством, ибо тогда его обозначали на картах как медицинское учреждение (с точки зрения права неприкосновенности), и оно немедленно становилось объектом атаки. Этот альтернативный способ ведения войны российские силы разработали и применяли до сих пор в менее важных местах, как Чечня, Грузия или Сирия, а теперь просто ткнули нас в него носом.

Сафари на ангелов

Мне кажется, это важно понимать: театр в Мариуполе орки бомбили умышленно именно потому, что знали, что там убежище.

А отсюда вывод: нам всем нужно быть максимально осторожными с представлением информации обо всех жизненно важных "точках" городской инфраструктуры. Постоянно помнить, что наши больницы, детсады и бомбоубежища – это для орков цели.

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Не ляпать о них по-мирному беззаботно, шифровать местонахождение в разговорах по телефону и в соцсетях. Учитесь языку войны.

И перестаньте уже наконец им упрекать, как малышам в ясельной группе, – ай-яй-яй, смотрите, что вы натворили, и не стыдно ли вам? Им не должно быть стыдно. Им должно быть страшно. Другого способа остановить террористическую армию не существует.

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