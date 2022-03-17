Убивці дітей натренувалися в Сирії

Комент (із других рук) від лікаря, який працював у Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином у Маріуполі, перекладаю головне.

За темою Україна контратакує: ворог втрачає техніку і людей – аналіз ситуації на фронті

… Вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для виживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу... Єдиним способом уберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначали на мапах як медичний заклад (з погляду права недоторканий), і він негайно ставав об'єктом атаки. Цей альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили й застосовували досі в "менш важливих" місцях, як Чечня, Грузія чи Сирія, а тепер просто ткнули нас в нього носом...

Сафарі на янголів

Мені здається, це важливо розуміти: театр у Маріуполі орки бомбили навмисне – саме тому, що знали, що там – сховище.

А звідси висновок: нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі "точки" міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, дитсадки й бомбосховища – це для орків цілі.

Може зацікавити В Україні що не смерть – то цвіт нації, а в Росії – пузаті алкаші та хирляві недоростки

Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місцезнаходження в розмовах по телефону й соцмережах. Вчитися мови війни.

І перестаньте вже, нарешті, їм докоряти, як малятам у ясельній групі, – ай-яй-яй, дивіться, що ви наробили, і не соромно вам? Їм не має бути соромно. Їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує.

Зверніть увагу – російські окупанти зруйнували Маріуполь на 80 – 90%: дивіться відео