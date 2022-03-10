Об этом советник главы Министерства внутренних дел сообщил в интервью Дмитрию Гордону.
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Я думаю, что пока мы не перемолим 2/3 российской армии ценой большого количества потерь украинских воинов и украинских жителей мы ничего не достигнем,
– сказал Антон Геращенко.
Кроме этого, он отметил, что сейчас Путин не одержал ни одной военной победы, ни одной.
К слову, ВСУ с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 12 тысяч оккупантов.
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