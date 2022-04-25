Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. В рамках их визита Украина может достичь из США новых важных договоренностей, среди которых передача тяжелого наступательного оружия.

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Украине нужно наступательное оружие

Как пояснил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, ВСУ крайне необходимо наступательное оружие, которое есть на вооружении в США. Это необходимо для того, чтобы наши герои ушли в контрнаступление.

Пока мы не пойдем в наступление Буча будет каждый день. Уже сейчас Буча повторяется в трех городах на Запорожском направлении.

– рассказал Арестович.

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