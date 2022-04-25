Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін прибули до Києва. У рамках їх візиту Україна може досягнути із США нових важливих домовленостей, серед яких – передача важкої наступальної зброї.

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Україні потрібна наступальна зброя

Як пояснив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, ЗСУ вкрай необхідна наступальна зброя, яка є на озброєнні у США. Це необхідно для того, щоб наші герої пішли у контрнаступ.

Поки ми не підемо у наступ – Буча буде кожен день. Вже зараз Буча повторюється у трьох містах на Запорізькому напрямку,

– розповів Арестович.

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