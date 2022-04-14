На встрече президентов было обсуждено не только дальнейшее сотрудничество, но и фиксация всех преступлений, совершенных Россией против Украины. Агрессор должен ответить за все ужасы, которые совершил на нашей земле.

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Суд над Россией

Украина и западные партнеры фиксируют все зверства, которые совершили россияне. По мнению президента Латвии Эгилса Левитса, преступления России выходят за любые рамки права.

Мы видели своими глазами ужасы, которые совершили русские. Совершены военные преступления. За это должна наступить ответственность. Также нужно сделать специальный суд, ведь сейчас нет такого суда, в котором можно было бы рассматривать агрессию России,

– сказал Левитс.

Он также добавил, что процессы в международных судах уже продолжаются, поэтому от ответственности не удастся убежать ни Путину, ни кому из тех, кто выполнял его приказы.

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