Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, информирует 24 канал. В то же время он сказал, что 7 марта украинские военные пошли в контрнаступление под Мариуполем и разбили танковую роту противника.

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Оборону Мариуполя держат надежно, – Арестович

"Сначала мы проводим оборону. Для того чтобы делать наступление с размахом в несколько сотен километров, надо немного накопить сил, прикрыть их ПВО. Это все непросто с военной точки зрения", – сказал Арестович.

По мнению советника руководителя Офиса Президента, соответствующее наступление против врага состоится, но позже.

Оборону Мариуполя сейчас держат очень надежно Вооруженные силы и военные формирования, которые там расположены. Взять такой город также будет очень сложно,

– отметил Алексей Арестович.

Другой вопрос – гуманитарные коридоры. Правительство и международные организации прилагают огромные усилия, чтобы создать коридор для выхода мирных жителей.

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