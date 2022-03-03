Как сообщают источники 24 канала в разведке, предводители недореспублик очень хотят распространить свое влияние и силой объединить оба признанных Путиным квазиобразования. Причины тому банальные – деньги.

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Фактическое управление территориями на захваченных Россией Донецкой и Луганской области всегда осуществляли россияне. Однако, что Пушилин, что Пасечник выполняли некоторые административные и презентативные функции, но имели из этого огромные обогащения.

Битва за возможность ограблений

Оба главаря террористических группировок долгое время получали проценты от уничтожения украинских предприятий, разворовывали социальную и гуманитарную помощь, которую присылали из Москвы в "республики".

За 3 года "правления" квазиобразованиями оба коллаборанта приобрели себе много недвижимости в России, а также стали обладателями немалых счетов в российских банках. По некоторым данным, состояние Пушилина и Пасечника оценивается в 70 и 50 миллионов долларов.

Поскольку же власть РФ считала, что достаточно быстро захватит Украину, а ОРДЛО получит дополнительные территории, оба главаря террористов рассчитывали изрядно обогатиться: украинские предприятия в Славянске, Мариуполе, Бахмуте, Северодонецке, Лисичанске имеют немалый потенциал для мародерства. Кроме того, Пушилин рассчитывает, что в случае захвата он станет "главой морского государства".

Такие размышления и вероятность как минимум удвоить свое состояние не дают спокойно спать и обоим боевикам, и их московским кураторам. Пушилина, как известно, контролируют генералы ФСБ, а Пасечника – ГРУ. Представители этих двух ведомств рассматривают друг друга как конкурентов и стремятся монополизировать власть по всему ОРДЛО. Ради этого Пушилин с ФСБшниками организовывет боевое подразделение для захвата Пасечника и наоборот. Оба главаря хотят заставить друг друга подписать "документы" об объединении "республик".

Пока армия России занята масштабной войной