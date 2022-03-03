Як повідомляють джерела 24 каналу у розвідці, ватажки недореспублік дуже хочуть поширити свій вплив та силою об'єднати обидва визнаних Путіним квазіутворення. Причини тому банальні – гроші.

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Фактичне керування територіями на захоплених Росією Донеччині та Луганщині завжди здійснювали росіяни. Однак що Пушилін, що Пасічник виконували деякі адміністративні та презентативні функції, але мали з цього величезні збагачення.

Битва за можливість пограбувань

Обидва ватажки терористичних угруповань довгий час отримували відсотки від знищення українських підприємств, розкрадали соціальну та гуманітарну допомогу, яку надсилали з Москви до "республік".

За 3 роки "правління" квазіутвореннями обидва колаборанти придбали собі багато нерухомості у Росії, а також стали власниками чималих рахунків у російських банках. За деякими даними, статки Пушиліна та Пасічника оцінюються у 70 та 50 мільйонів доларів.

Оскільки ж влада РФ вважала, що досить швидко захопить Україну, а ОРДЛО отримає додаткові території, обидва ватажки терористів розраховували неабияк збагатитися: українські підприємства у Слов'янську, Маріуполі, Бахмуті, Сіверодонецьку, Лисичанську мають чималий потенціал для мародерства. Крім того, Пушилін розраховує, що у випадку захоплення він стане "очільником морської держави".

Такі роздуми та ймовірність щонайменше подвоїти свої статки не дають спокійно спати й обом бойовикам, і їх московським кураторам. Пушиліна, як відомо, контролюють генерали ФСБ, а Пасічника – ГРУ. Представники цих двох відомств розглядають один одного як конкурентів та прагнуть монополізувати владу по всьому ОРДЛО. Задля цього Пушилін з ФСБшниками організовує бойовий підрозділ для захоплення Пасічника і навпаки. Обидва ватажки хочуть змусити один одного підписати "документи" про об'єднання "республік".

Доки армія Росії зайнята масштабною війною

Коли саме окупанти з обох відомств збираються провести атаку на "дружню" територію, наразі невідомо. Однак для виконання цих завдань до Донецька та Луганська вже прибули російські спецпризначенці. Для вищого керівництва Росії подібну діяльність тримають у таємниці, оскільки у Кремлі, звісно, за подібне можуть серйозно покарати. Однак розуміння того, що у випадку об'єднання квазіреспублік усі фінансові потоки з Росії йтимуть до однієї кишені призведе до маленької війни між "братніми народами".