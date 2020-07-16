На праймериз "Слуг народа" в кандидаты в мэры столицы с большим отрывом победила нардеп Ирина Верещук. Ее кандидатуру уже утвердил президент Владимир Зеленский. Политологи все же считают, что шансов у нее немного.

Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" на24 канале высказал политолог Владимир Фесенко. И добавил, что еще в мае Зеленский сказал, что может быть беспартийный кандидат.

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По его словам, тогда все подумали о санитарном враче Викторе Ляшко – у него был высокий рейтинг доверия. Но в июне против Ляшко сыграла вспышка эпидемии коронавируса. Президенту сказали, что это ударило и по его личному рейтингу.

Но эксперт считает, что есть другой важный критерий – антирейтинги. То есть, кто из кандидатов от "Слуги народа" в отношении нейтрален, у кого меньше "зашкваров", кто может лучше консолидировать электорат и Зеленского и тех, кто против Ляшко.

Задача минимум – чтобы Верещук показала достойный результат и помогла фракции пройти в Киевсовет. А задача максимум – если вдруг получится, кто же будет против, если она выиграет выборы? Но для этого нужна очень эффективная кампания. Вопрос, кто будет этим заниматься. Потому что на самом деле пока у нее шансов не так много,

– считает Фесенко.

Однако политический эксперт Олег Саакян подтвердил, что эта кампания будет короткой и большую роль будет играть ошибка.

"Верещук является человеком, который до этого не заявляла себя на киевском "поле". Изюминка этой кампании будет в том, что большую роль будут играть ошибки. У штабов стопроцентно есть "заготовки" (в смысле компромат – 24 канал) на оппонентов", – заявил Саакян.

Как проголосовали "Слуги народа" на праймериз:

Ирина Верещук – 87 голосов;

Александр Дубинский – 41 голос;

Николай Тищенко – 30 голосов;

Дмитрий Гурин – 15 голосов;

Александр Качура – 3 голоса.

Оценка состояла из трех баллов:

► Первый бал – голосовала фракция: мнение относительно работы депутата,

► Второй балл – текущая социология,

► Третий – личный балл от президента Украины.