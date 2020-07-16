Шансов у Верещук не так много, – Фесенко
На праймериз "Слуг народа" в кандидаты в мэры столицы с большим отрывом победила нардеп Ирина Верещук. Ее кандидатуру уже утвердил президент Владимир Зеленский. Политологи все же считают, что шансов у нее немного.
Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" на24 канале высказал политолог Владимир Фесенко. И добавил, что еще в мае Зеленский сказал, что может быть беспартийный кандидат.
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По его словам, тогда все подумали о санитарном враче Викторе Ляшко – у него был высокий рейтинг доверия. Но в июне против Ляшко сыграла вспышка эпидемии коронавируса. Президенту сказали, что это ударило и по его личному рейтингу.
Но эксперт считает, что есть другой важный критерий – антирейтинги. То есть, кто из кандидатов от "Слуги народа" в отношении нейтрален, у кого меньше "зашкваров", кто может лучше консолидировать электорат и Зеленского и тех, кто против Ляшко.
Задача минимум – чтобы Верещук показала достойный результат и помогла фракции пройти в Киевсовет. А задача максимум – если вдруг получится, кто же будет против, если она выиграет выборы? Но для этого нужна очень эффективная кампания. Вопрос, кто будет этим заниматься. Потому что на самом деле пока у нее шансов не так много,
– считает Фесенко.
Однако политический эксперт Олег Саакян подтвердил, что эта кампания будет короткой и большую роль будет играть ошибка.
"Верещук является человеком, который до этого не заявляла себя на киевском "поле". Изюминка этой кампании будет в том, что большую роль будут играть ошибки. У штабов стопроцентно есть "заготовки" (в смысле компромат – 24 канал) на оппонентов", – заявил Саакян.
Как проголосовали "Слуги народа" на праймериз:
- Ирина Верещук – 87 голосов;
- Александр Дубинский – 41 голос;
- Николай Тищенко – 30 голосов;
- Дмитрий Гурин – 15 голосов;
- Александр Качура – 3 голоса.
- Оценка состояла из трех баллов:
► Первый бал – голосовала фракция: мнение относительно работы депутата,
► Второй балл – текущая социология,
► Третий – личный балл от президента Украины.
Что известно о Ирине Верещук?
В 2010 – 2015 годах она была мэром города Рава-Русская, что во Львовской области. Ранее уже заявляла, что может участвовать в выборах мэра Киева.
Сейчас она – председатель одного из подкомитетов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.