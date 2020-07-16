На праймеріз "Слуг народу" в кандидати в мери столиці з великим відривом перемогла нардепка Ірина Верещук. Її кандидатуру вже затвердив президент Володимир Зеленський. Політологи все ж вважають, що шансів у неї небагато.

Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. І додав, що ще в травні Зеленський сказав, що може бути позапартійний кандидат.

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За його словами, тоді всі подумали про санітарного лікаря Віктора Ляшка – нього був високий рейтинг довіри. Але в червні проти Ляшка зіграв спалах епідемії коронавірусу. Президенту сказали, що це вдарило й по його особистому рейтингу.

Але експерт вважає, що є важливий інший критерій – антирейтинги. Тобто, хто з кандидатів від "Слуги народу" відносно нейтральний, у кого менше "зашкварів", хто може краще консолідувати електорат і Зеленського й тих, хто проти Ляшка.

Завдання мінімум – щоби Верещук показала достойний результат і допомогла фракції пройти в Київраду. А завдання максимум – якщо раптом вийде, хто ж буде проти, якщо вона виграє вибори? Але для цього потрібна дуже ефективна кампанія. Питання, хто буде цим займатися. Тому що насправді поки в неї шансів не так багато,

– вважає Фесенко.

Натомість політичний експерт Олег Саакян ствердив, що ця кампанія буде короткою і велику роль гратиме помилка.

"Верещук є людиною, яка до цього не заявляла себе на київському "полі". Цікавинка цієї кампанії буде в тому, що велику роль гратимуть помилки. У штабів стовідсотково є "заготовки" (в сенсі компромат – 24 канал) на опонентів", – заявив Саакян.

Як проголосували "Слуги народу" на праймеріз:

Ірина Верещук – 87 голосів;

Олександр Дубінський – 41 голос;

Микола Тищенко – 30 голосів;

Дмитро Гурін – 15 голосів;

Олександр Качура – 3 голоси.

Оцінка складалася з трьох балів:

► Перший бал – голосувала фракція: думка щодо роботи депутата,

► Другий бал – поточна соціологія,

► Третій – особистий бал від президента України.