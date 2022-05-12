Запрет будет действовать до конца военного положения. Ознакомиться с текстом закона можно по ссылке.

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Закон запрещает принудительное исполнение судебных решений против должников, являющихся: юридическими лицами, осуществляющими деятельность по производству, передаче, распределению, поставке электрической энергии. Также в этот список отнесли лица, работающие по водоснабжению и водоотводу.

В частности, закон на стороне у лиц, осуществляющих деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производству пищевых продуктов, предоставлению доступа к сети Интернет, производству вакцин, исследования в области биологических наук, космическую деятельность.

Также закон касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящих в состав Вооруженных Сил Украины, предприятий железнодорожного транспорта.

В Верховной Раде отметили, что согласно закону, в период действия военного положения или другой процессуальный документ, вынесенные в исполнительном производстве частным исполнителем, если они противоречат требованиям закона, могут быть отменены постановлением руководителя органа государственной исполнительной службы, входящего в состав Министерства юстиции или руководителя структурного подразделения территориального органа Минюста.

Согласно законопроекту, изменен порядок привлечения частных исполнителей к дисциплинарной ответственности.

Также в период военного положения не проводятся плановые и внеплановые проверки частных исполнителей, Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции.

Коммунальные платежи во время войны:

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что с 24 февраля и до конца войны жителям города спишут все долги за коммунальные услуги.

В Тростянке Сумской области после освобождения от вражеской оккупации отменили начисление за воду в марте. То же самое планируют сделать и с газом и электроэнергией.

В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55%. Киевляне платят за коммунальные услуги, несмотря на войну России против Украины.

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