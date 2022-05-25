"Спецоперация" превратилась в прогрызание обороны

При этом это было прогрызание с опорой на огневое могущество (ракетно-артиллерийские войска плюс авиация), где у врага есть преимущество, несмотря на помощь западных партнеров.

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Собственно чудом является то, сколько наши войска в районе Попасной держались, учитывая преимущество противника в огневом могуществе.



Российские оккупанты не могут сломить сопротивление украинцев, которые героически защищают свою землю / Фото "АрмияInform"

Хочется надеяться, что командование примет и реализует наиболее оптимальное решение по ситуации на фронте в районе выступа Северодонецк – Лисичанск и на флангах, помня обо всех рисках.

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