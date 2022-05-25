"Спецоперація" перетворилася на прогризання оборони

При цьому це було прогризання із опорою на вогневу могутність (ракетно-артилерійські війська плюс авіація), де у ворога є перевага, незважаючи на допомогу західних партнерів.

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Власне дивом є те, скільки наші війська в районі Попасної трималися, зважаючи на перевагу противника у вогневій могутності.



Російські окупанти не можуть зламати опір українців, які героїічно боронять свою землю / Фото "АрміяInform"

Хочеться сподіватися, що командування ухвалить і реалізує найбільш оптимальне рішення щодо ситуації на фронті в районі виступу Сєвєродонецьк – Лисичанськ та на флангах, пам'ятаючи про всі ризики.

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