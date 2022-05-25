Уроки з блокади засвоєні

Другий день у цьому районі йдуть бої. Всього сім діб ворог намагається прорвати нашу оборону та перехопити трасу. Противник прагне закріпитись та розширити зону прориву.

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Якщо противник зможе закріпитися, це буде означати оперативне оточення наших військ у районах Сєвєродонецька та Лисичанська. Оточення буде неповним, але залишиться тільки один другорядний шлях.

Ситуацію усі бачать, звичайно. Це не має стати другим Маріуполем. Тому я зараз у районі Сєвєродонецька, з нашими військами, я не сумніваюсь, що має бути зроблено все належне, щоб розгромити противника в цьому районі.

Паніка не наблизить перемогу

Наші війська у Сєвєродонецьку та Лисичанську утримують позиції, усі спроби добових атак на Сєвєродонецьк відбито з великими втратами для російських військ. Наші воїни не збираються здавати Луганщину.

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Загроза з тилу не може не викликати занепокоєння, про це треба говорити, щоб показати розуміння обстановки та вживання заходів.

Підстав для паніки нема – це війна, і результат залежить від нашої інінціативи та компетентного командування більше, ніж від дій противника. Тому потрібні розсудливі дії, потрібне підсилення. Ми – не жертви, у нас є сили та засоби, є воля, і є прагнення перемогти.

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