Пункт призначення для Путіна – шибениця

Є єдиний спосіб зупинити це – розбити Путіна, провести в Москві український парад, провести трибунал, засудити цих військових злочинців, частину з них повісити. Після цього процесу Путіна повісити.

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Цю війну можна зупинити за тиждень, за два. Для цього потрібно використовувати високоточну зброю, не думати про Путіна, про збереження його обличчя і робити заяви, що це дуже небезпечно, Третя світова війна, ядерна війна…



Путін має бути розгромлений як уособлення найбільшого зла ХХІ століття / Фото Getty Images

Просто розгромити цього Путіна до бісової матері, а не як французи – "Путіну не можна втратити обличчя, треба допомагати" – і в той же час дрони оснащені французькими мікросхемами, танки оснащені оптикою французькою – російські танки. Тут якась подвійна, якщо не сказати потрійна мораль.

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