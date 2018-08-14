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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пока Холодницкий в безопасности, – у активистов, на которых покушались, забирают охрану

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У одесского активиста Виталия Устименко, на которого совершили покушение в июне 2018, забрали государственную охрану, о чем он писал на своей странице в Facebook. Лишить защиты хотели и судью Ларису Гольник, на которую напали в 2017. А вот у руководителя САП Холодницкого – восемь государственных охранников.

Назар Холодницкий попросил охранников у государства, потому что якобы стал жертвой нападения: в его квартире подожгли дверь. И хоть поджигателей до сих пор не нашли, руководителя Антикоррупционной прокуратуры уже почти два года посменно продолжают охранять восемь телохранителей.

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Виталий Устименко – известный одесский активист и журналист. Два месяца назад на него напали двое неизвестных посреди белого дня, следствием стали ножевые ранения. Тогда активисту предоставили государственную охрану, однако, как оказалось, ненадолго – недавно ее официально сняли, а Виталия просто поставили перед фактом.

Мой адвокат утверждает, что не может быть оснований забирать госохрану, ведь следствие не закончилось. Мы даже не знаем результаты многочисленных экспертиз, которые делала полиция,
– рассказал Устименко.

Виталий Устименко

Предлагали снять государственную охрану и судьи Ларисы Гольник. На женщину напали 22 ноября 2017 года, когда она с мужем возвращались домой. Двое неизвестных в масках разбили женщине голову и скрылись.

Мне поступало предложение: а, может, вы хотите снять эту охрану? Я сказала работникам полиции, что сама просить об этом не буду. Я понимаю, что сейчас те люди могли успокоиться на некоторое время, зная, что у меня есть охрана. Но если охранять меня перестанут, они могут этим воспользоваться, – сообщила Лариса Гольник.

Лариса Гольник

Зато антикоррупционного прокурора Назария Холодницкого охраняют в течение последних двух лет. Сергей Лещенко утверждает, что столько охранников, их у руководителя САП восемь, нет ни у одного из прокуроров, даже у Генерального – Юрия Луценко.

Единственное возможное покушение на Холодницького – это покушение чемоданами с деньгами. Потому что те дела, которые он сливает, стоят очень дорого,
– отметил народный депутат Сергей Лещенко.

Виталий Шабунин

Антикоррупционер Виталий Шабунин, которого недавно облили зеленкой оппоненты, убежден: усиленная охрана Холодницкого противоречит не только здравому смыслу, но и законам.

Это восемь профессиональных охранников, которые очень дорого обходятся нам, налогоплательщикам. Если бы я просил охрану каждый раз, когда мне что-то угрожает, как это делает Холодницкий, то у меня было бы 40 охранников. Но есть здравый смысл, и понимание, что это – ограниченный государственный ресурс. И есть люди, которым государственные охранники нужны,
– подчеркнул председатель совета общественного контроля Антикоррупционного бюро Виталий Шабунин.

И таких немало, ведь по Украине прокатилась целая серия нападений на общественных деятелей.

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Только за первую неделю августа произошло четыре. В частности, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. И ей предоставили охрану лишь после того, как она и ее адвокат об этом попросили полицию.

Автор: Евгений Назаренко, Марина Молька
Теги: Новости Украины Криминальные новости НАБУ САП Назар Холодницкий Виталий Шабунин Сергей Лещенко
Источник: 24 канал
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