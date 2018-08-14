23:01
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 20°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поки Холодницький у безпеці – в активістів, на яких вчиняли замахи, забирають охорону

93 Читать новость на русском

У одеського активіста Віталія Устименка, на якого здійснили замах у червні 2018, забрали державну охорону, про що він писав на своїй сторінці у Facebook. Позбавити захисту хотіли і суддю Ларису Гольник, на яку напали у 2017. А от біля керівника САП Холодницького – вісім державних охоронців.

Назар Холодницький попросив охоронців у держави, бо начебто став жертвою нападу: в його квартирі підпалили двері. І хоч паліїв досі не знайшли, керівника Антикорупційної прокуратури вже майже два роки позмінно продовжують охороняти восьмеро бодігардів.

Читайте також: Українські активісти дізналися "секрети виживання": дивіться відео

Віталій Устименко – відомий одеський активіст та журналіст. Два місяці тому на нього напали двоє невідомих посеред білого дня, наслідком стали ножові поранення. Тоді активісту надали державну охорону, проте, як виявилось, ненадовго – нещодавно її офіційно зняли, а Віталія просто поставили перед фактом.

Мій адвокат стверджує, що не може бути підстав забирати держохорону, адже слідство не закінчилось. Ми навіть не знаємо результати численних експертиз, які робила поліція,
– розповів Устименко.


Віталій Устименко

Пропонували зняти державну охорону і судді Ларисі Гольник. На жінку напали 22 листопада 2017 року, коли вона з чоловіком поверталися додому. Двоє невідомих у масках розбили жінці голову і втекли.

Мені надходила пропозиція: а, може, ви хочете зняти цю охорону? Я сказала працівникам поліції, що сама просити про це не буду. Я розумію, що зараз ті люди могли заспокоїтися на певний час, знаючи, що у мене є охорона. Але якщо охороняти мене перестануть, вони можуть цим скористатися, – повідомила Лариса Гольник.


Лариса Гольник

Натомість, антикорупційного прокурора Назарія Холодницького охороняють впродовж останніх двох років. Сергій Лещенко переконує, що стільки охоронців, їх у керівника САП восьмеро, немає в жодного із прокурорів, навіть у Генерального – Юрія Луценка.

Єдиний можливий замах на Холодницького – це замах валізами з грошима. Тому що ті справи, які він зливає, коштують дуже дорого,
– наголосив народний депутат Сергій Лещенко.


Віталій Шабунін

Антикорупціонер Віталій Шабунін, якого нещодавно облили зеленкою опоненти, переконаний: посилена охорона Холодницького суперечить не лише здоровому глузду, але й законам.

Це вісім професійних охоронців, які дуже дорого обходяться нам, платникам податків. Якби я просив охорону щоразу, коли мені щось загрожує, як це робить Холодницький, то в мене було б 40 охоронців. Але є здоровий глузд, і розуміння, що це – обмежений державний ресурс. І є насправді люди, яким державні охоронці потрібні,
– підкреслив голова ради громадського контролю Антикорупційного бюро Віталій Шабунін.

І таких чимало, адже Україною прокотилася ціла серія нападів на громадських діячів.

Читайте також: Напад на активістку Гандзюк: поліція могла затримати не того – резонансне розслідування

Лише за перший тиждень серпня трапилося чотири. Зокрема, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. І їй надали охорону лише після того, як вона та її адвокат про це попросили поліцію.

Автор: Марина Молька, Євген Назаренко
Теги: Новини України Кримінальні новини Сергій Лещенко Віталій Шабунін Назар Холодницький САП НАБУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
сьогодні, 22:22 Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
сьогодні, 21:59 Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
Блог Медіа
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
сьогодні, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
сьогодні, 20:01 Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
Яніна Ткачук
Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
сьогодні, 19:02 Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Участь Оксани Марченко у "Танцях з зірками" – це… Ваша думка
 13 серпня , 18:12
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Ворскла" орендувала форварда "Шахтаря"
 5 серпня 2016 , 21:35
Аваков залишається акціонером "Металіста"
 3 квітня 2017 , 11:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук