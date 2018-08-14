Поки Холодницький у безпеці – в активістів, на яких вчиняли замахи, забирають охорону

У одеського активіста Віталія Устименка, на якого здійснили замах у червні 2018, забрали державну охорону, про що він писав на своїй сторінці у Facebook. Позбавити захисту хотіли і суддю Ларису Гольник, на яку напали у 2017. А от біля керівника САП Холодницького – вісім державних охоронців.

Назар Холодницький попросив охоронців у держави, бо начебто став жертвою нападу: в його квартирі підпалили двері. І хоч паліїв досі не знайшли, керівника Антикорупційної прокуратури вже майже два роки позмінно продовжують охороняти восьмеро бодігардів.

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Віталій Устименко – відомий одеський активіст та журналіст. Два місяці тому на нього напали двоє невідомих посеред білого дня, наслідком стали ножові поранення. Тоді активісту надали державну охорону, проте, як виявилось, ненадовго – нещодавно її офіційно зняли, а Віталія просто поставили перед фактом.

Мій адвокат стверджує, що не може бути підстав забирати держохорону, адже слідство не закінчилось. Ми навіть не знаємо результати численних експертиз, які робила поліція,

– розповів Устименко.



Віталій Устименко

Пропонували зняти державну охорону і судді Ларисі Гольник. На жінку напали 22 листопада 2017 року, коли вона з чоловіком поверталися додому. Двоє невідомих у масках розбили жінці голову і втекли.

Мені надходила пропозиція: а, може, ви хочете зняти цю охорону? Я сказала працівникам поліції, що сама просити про це не буду. Я розумію, що зараз ті люди могли заспокоїтися на певний час, знаючи, що у мене є охорона. Але якщо охороняти мене перестануть, вони можуть цим скористатися, – повідомила Лариса Гольник.



Лариса Гольник

Натомість, антикорупційного прокурора Назарія Холодницького охороняють впродовж останніх двох років. Сергій Лещенко переконує, що стільки охоронців, їх у керівника САП восьмеро, немає в жодного із прокурорів, навіть у Генерального – Юрія Луценка.

Єдиний можливий замах на Холодницького – це замах валізами з грошима. Тому що ті справи, які він зливає, коштують дуже дорого,

– наголосив народний депутат Сергій Лещенко.



Віталій Шабунін

Антикорупціонер Віталій Шабунін, якого нещодавно облили зеленкою опоненти, переконаний: посилена охорона Холодницького суперечить не лише здоровому глузду, але й законам.

Це вісім професійних охоронців, які дуже дорого обходяться нам, платникам податків. Якби я просив охорону щоразу, коли мені щось загрожує, як це робить Холодницький, то в мене було б 40 охоронців. Але є здоровий глузд, і розуміння, що це – обмежений державний ресурс. І є насправді люди, яким державні охоронці потрібні,

– підкреслив голова ради громадського контролю Антикорупційного бюро Віталій Шабунін.

І таких чимало, адже Україною прокотилася ціла серія нападів на громадських діячів.

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Лише за перший тиждень серпня трапилося чотири. Зокрема, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. І їй надали охорону лише після того, як вона та її адвокат про це попросили поліцію.