Пока не завершится война: освобожденный моряк не покинет службу на флоте

Освобожденный из российского плена мичман буксира "Яны Капу" Будзило не планирует завершать службу на флоте. Останется там как минимум до окончания войны.

О намерениях моряка после его возвращения из российского плена спросил президент Владимир Зеленский, пишет "Громадское".

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"Затем он (Зеленский – 24 канал) сказал, что должен прийти новый буксир, буду ли я на нем служить. Я ответил, что да", – рассказал моряк.

Он также добавил, что жена против его возвращения на службу.

Тогда (после окончания войны – 24 канал) возможно, и закончу свою военную карьеру. Я не карьерист, я просто военный,

– подчеркнул Будзило.

Освобожденный из российского плена украинец отметил, не жалеет об всем этом, потому что исполнял долг перед государством.

"Если бы мне сказали, что должно случиться, я бы все равно пошел бы", – сказал моряк.

Как 24 моряка вернулись домой?

Их и 11 других заключенных Кремля освободили из российского плена 7 сентября – тогда состоялся обмен между Украиной и Россией по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов, а российский борт почти одновременно прибыл в московский аэропорт "Внуково". Украина выдала России среди других редактора "РИА Ноовости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала