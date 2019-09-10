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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Пока не завершится война: освобожденный моряк не покинет службу на флоте

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      Освобожденный из плена моряк планирует продолжить службу на флоте
      Освобожденный из плена моряк планирует продолжить службу на флоте / ctrcenter.org

      Освобожденный из российского плена мичман буксира "Яны Капу" Будзило не планирует завершать службу на флоте. Останется там как минимум до окончания войны.

      О намерениях моряка после его возвращения из российского плена спросил президент Владимир Зеленский, пишет "Громадское".

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      "Затем он (Зеленский – 24 канал) сказал, что должен прийти новый буксир, буду ли я на нем служить. Я ответил, что да", – рассказал моряк.

      Он также добавил, что жена против его возвращения на службу.

      Тогда (после окончания войны – 24 канал) возможно, и закончу свою военную карьеру. Я не карьерист, я просто военный,
      – подчеркнул Будзило.

      Освобожденный из российского плена украинец отметил, не жалеет об всем этом, потому что исполнял долг перед государством.

      "Если бы мне сказали, что должно случиться, я бы все равно пошел бы", – сказал моряк.

      Как 24 моряка вернулись домой?

      Их и 11 других заключенных Кремля освободили из российского плена 7 сентября – тогда состоялся обмен между Украиной и Россией по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов, а российский борт почти одновременно прибыл в московский аэропорт "Внуково". Украина выдала России среди других редактора "РИА Ноовости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинские моряки в плену
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