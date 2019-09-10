Поки не завершиться війна: звільнений моряк не покине службу на флоті

Звільнений з російського полону мічман буксира "Яни Капу" Будзило не планує завершувати службу на флоті. Залишиться там щонайменше до завершення війни.

Про наміри моряка після його повернення з російського полону запитав президент Володимир Зеленський, пише "Громадське".

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"Потім він (Зеленський – 24 канал) сказав, що має прийти новий буксир, чи буду я на ньому служити. Я відповів, що так", – розповів моряк.

Він також додав, що дружина проти його повернення на службу.

Тоді ( після закінчення війни – 24 канал) можливо, і завершу свою військову кар’єру. Я не кар’єрист, я просто військовий,

– наголосив Будзило.

Звільнений з російського полону українець зазначив, не шкодує про все це, бо виконував обов’язок перед державою.

"Якби мені сказали, що має статися, я б все одно пішов би", – сказав моряк.

Як 24 моряки повернулися додому?

Їх та 11 інших в'язнів Кремля звільнили із російського полону 7 вересня – тоді відбувся обмін між Україною та Росією за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години, а російський борт майже одночасно прибув у московський аеропорт "Внуково". Україна видала Росії серед інших редактора "РИА Ноовости Украина" Кирила Вишинського та фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу