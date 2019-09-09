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      Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині: зворушливі фото

      7062 Читать новость на русском
      Моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині Марині
      Моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині Марині / Фото з Instagram

      Звільнений з російського полону 19-річний моряк Андрій Ейдер освідчився своїй дівчині Марині. Пропозицію хлопець зробив одразу після повернення в Україну, у госпіталі.

      Моряк планував освідчитись коханій як тільки вийде з літака. Проте, Марина розповіла ТСН, що не встигла приїхати в аеропорт.

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      У планах було спочатку, що він вийде з літака і одразу зробить пропозицію. Але я про це не знала, мене не було біля літака, я тоді ще не прилетіла. Я прилетіла вже в госпіталь – і він зробив пропозицію вже там. Каже: "Будеш моєю дружиною?". Я кажу: "Буду, куди я подінуся",
      – розповіла дівчина.

      Матір Андрія зауважила, що не відмовляла сина одружуватись. За її словами, Андрій завжди був самостійним у своїх рішеннях, а Марина давно стала членом їхньої родини. Закохані зустрічаються більше трьох років.


      Андрій Ейдер освідчився дівчині Марині / фото з інстаграму

      Що цікаво, найскладнішою виявилась покупка заручальної обручки для дівчини. Моряк попросив про це рідних через адвоката ще будучи за ґратами у Росії.

      Новоспечені наречені ще не визначились з датою одруження. Кажуть, що скоріш за все відгуляють весілля наступного року.


      Андрій Ейдер з нареченою Мариною / фото з інстаграму marina_slaille

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      Сам Андрій додав, що зараз, після повернення з полону, хоче пройти повне медичне обстеження й вилікуватись. Під час захоплення ФСБ РФ українських кораблів біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, моряк отримав серйозне поранення руки.

      7 вересня, близько 14:00 літак із полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      звільнені з полону українські моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
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