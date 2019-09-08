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      Український моряк розповів, як потрапив у полон: спочатку відчував, що поїздка не вдасться

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      Звільнений з полону моряк В'ячеслав Зінченко вітається з президентом Володимиром Зеленським
      Звільнений з полону моряк В'ячеслав Зінченко вітається з президентом Володимиром Зеленським / Макс Левин

      Один зі звільнених з полону українських моряків, старший матрос катера "Нікополь" В'ячеслав Зінченко вже після повернення додому розповів, як його з командою захопили росіяни.

      "У мене спочатку було відчуття, що поїздка не вдасться. Не знаю, як пояснити, але з огляду на війну в країні, те, що Росія регулярно діє не за правилами, я розумів вже на борту, що не вибратися ніяк. Ми були маленькою мішенню проти великої кількості кораблів і військових катерів прикордонної ФСБ Росії", – розповів Зінченко в інтерв’ю LB.ua.

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      На запитання про те, чи є в моряка образа на те, що трапилося, він відповів, що вже немає, і що її не було і з самого початку.

      "Її і з самого початку не було, це було більше самокопання, ніж агресія. Не можна звинувачувати у всьому керівництво, ми люди військові і дотримуємося своєї присяги. Але, звичайно, було спочатку почуття, що я б міг бути зараз вдома, а не в маленькій камері – 5 на 5, – де за тобою спостерігає вебкамера і ще й наглядач через вічко", – розповів Зінченко.

      Але це все допомогло переосмислити свободу і цінність рідних, зізнався звільнений з полону моряк.

      Я стільки теплих слів за життя, напевно, не сказав, як написав у тих листах за 9 місяців. Найболіснішим був ранок 29 листопада, коли нас посадили в літак із Сімферополя на Москву – нам одягли наручники в положенні назад (руки були за спиною), і очі були закриті,
      – описав перші дні полону Зінченко.

      Дивіться відеопорівняння, як зустрічали звільнених полонених в Україні та в Росії

      Зінченко повернувся додому 7 вересня у межах обміну полоненими між Україною і Росією. Разом із Зінченком в Україну повернулися ще 23 захоплених у районі Керченської протоки моряків та 11 незаконно засуджених українців. Водночас Росії передали 35 утримуваних в Україні осіб.

      Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року українські військові моряки планово прямували до порту Маріуполя. Раптово того дня у районі Керченської протоки російські прикордонники протаранили буксир українців, обстріляли їхні судна, поранивши 3 моряків, та захопили катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Так росіяни взяли в полон українських 24 моряків. Спершу полонених доставили до Криму, а потім – до російських СІЗО. Там бранців судили всі ці місяці, постійно продовжуючи їм терміни арештів.

      звільнені з полону українські моряки список імена

      звільнені українські полонені список імена

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      Теги: Обмін полоненими Новини України Україна – Росія Українські моряки в полоні ФСБ
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