Що відомо про державний проєкт "Хочу к своим", які його основні цілі та як їх досягатимуть, розповість 24 Канал.

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Все, що відомо про проєкт "Хочу к своим"

Коли презентували проєкт та яка головна мета

В четвер, 25 липня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в який, зокрема, входять Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки України та Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини презентував спільний державний проєкт – "Хочу к своим".

Першою і головною ціллю проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.

Зазначимо, що відповідна інформація буде публікуватися на самому сайті проєкту - https://hochuksvoim.com.

Ці громадяни дали згоду і можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні.

Інші цілі проєкту "Хочу к своим"

Друга ціль – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах.

Третя ціль – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом.

Четверта ціль – також через спеціальну форму на сайті допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до росії.

Зазначимо, що збір заявок з даної форми координують представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що в подальшому, використовуючи отриману інформацію, працюватимуть над поверненням цивільних українців додому.

Як саме досягатимуться поставлені цілі державного проєкту

На сайті проєкту постійно будуть публікувати інформацію про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що погодилися на обмін до Росії. Паралельно Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, ГУРом, СБУ та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини буде вестися постійна спільна інформаційна кампанія, щоб показати українському суспільству, до чого призводить співпраця з ворогом;

Завдяки інформаційній кампанії громадяни дізнаються:

про можливість припинити співпрацю з ворогом на визначених умовах;

як повідомити правоохоронців про ворожих агентів в своєму оточенні, щоб запобігти подальшим злочинам.

Зазначалося, що можливість потрапити до Росії у рамках обміну мають "маленькі Медведчуки", як зрадники України. Головне управління розвідки Міноборони України не коментує конкретні цифри та умови обміну, оскільки процес повернення українців є складним.