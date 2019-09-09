Освобожденный из плена моряк Андрей Эйдер сделал предложение девушке: трогательные фото

Освобожденный из российского плена 19-летний моряк Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке Марине. Предложение парень сделал сразу после возвращения в Украину, в госпитале.

Моряк планировал сделать предложение любимой как только выйдет из самолета. Однако, Марина рассказала ТСН, что не успела приехать в аэропорт.

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В планах было сначала, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было возле самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь – и он сделал предложение уже там. Говорит: "Будешь моей женой?". Я говорю: "Буду, куда я денусь",

– рассказала девушка.

Мать Андрея отметила, что не отговаривала сына жениться. По ее словам, Андрей всегда был самостоятельным в своих решениях, а Марина давно стала членом их семьи. Влюбленные встречаются более трех лет.



Андрей Эйдер сделал предложение девушке Марине / фото из инстаграма

Что интересно, самой сложной оказалась покупка обручального кольца для девушки. Моряк попросил об этом родных через адвоката еще будучи за решеткой в России.

Новоиспеченные молодожены еще не определились с датой бракосочетания. Говорят, что скорее всего женятся в следующем году.



Андрей Эйдер с невестой Мариной / фото из инстаграма marina_slaille

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Сам Андрей добавил, что сейчас, после возвращения из плена, хочет пройти полное медицинское обследование и вылечиться. Во время захвата ФСБ РФ украинских кораблей возле Керченского пролива в ноябре 2018 года, моряк получил серьезное ранение руки.

7 сентября, около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала