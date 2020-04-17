Пока нет исследования, что именно создает загрязнение воздуха в Киеве, – ученый

В Украине постоянно мониторят уровень загрязнения воздуха, но нет исследования, что именно его создает и в каком количестве.

Такую информацию в эфире "Громадского" озвучил заведующий отделом информатики окружающей среды НАН Украины Иван Ковалец.

Актуально Откуда взялся дым в Киеве: объяснение Кличко

Ученый отметил, что сейчас задымление в Киеве образовалось из-за возгорания вокруг города и не обязательно, что дым идет из Чернобыльской зоны отчуждения. По его словам, такие проблемы раньше возникали осенью. Тогда образовывалась сухая растительность, а весной после снега была достаточная влажность.

Также Ковалец подчеркнул, что не стоит ждать повышения радиационного фона из-за пожара в Чернобыле.

Даже если задымление будет идти из Чернобыля, даже если там по-настоящему будет гореть лес. Для того, чтобы было повышение радиационного фона надо, чтобы поднялся уровень загрязнения в Киеве не в сотни раз, как было 8 или 9 апреля, а в миллионы раз,

– пояснил ученый.

По его словам, факторов загрязнения много и в Украине их никогда комплексно не исследовали, занимались лишь изучением отдельных загрязнителей. В то же время система мониторинга может быть устаревшей.

Он подчеркнул, что нужно проводить исследования факторов загрязнения, а именно объединять мониторинг нынешней ситуации, выделять источники загрязнения и моделировать дальнейшую ситуацию.

Обратите внимание! В Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. По состоянию на утро 17 апреля воздух в Киеве самый загрязненный в мире. Власть призвала людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Объяснения от КГГА

По словам Виталия Кличко, задымление в Киеве имеет три происхождения. Среди них и пожар в Чернобыльской зоне.

По выводам спасателей, часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, но и также пожаров в Киевской области в направлении Житомира. Оттуда сейчас дует ветер на столицу.

Также пожары есть и в самой Житомирской области.

В то же время горит торф в Голосеевском районе Киева. Там работают спасатели.

Что говорят в Укргидрометцентре

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, продукты горения из Чернобыльской зоны не могли попасть в Киев. По его словам, направление ветра в Зоне отчуждения был северо-западным, а значит продукты горения не могли попасть в Киев.

Кульбида отметил, что загрязнение воздуха в украинской столице связано с пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области.

Смотрите видео задымленности в Киеве по состоянию на утро 17 апреля: