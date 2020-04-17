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      Наразі немає дослідження, що саме створює забруднення повітря в Києві, – науковець

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      Дим у Києві / Скріншот з відео

      В Україні постійно моніторять рівень забруднення повітря, але немає дослідження, що саме його створює та в якій кількості.

      Про це в ефірі "Громадського" розповів завідувач відділу інформатики навколишнього середовища НАН України Іван Ковалець.

      Актуально Звідки взявся дим в Києві: пояснення Кличка

      Науковець зазначив, що зараз задимлення у Києві утворилось через загоряння навколо міста й не обов'язково, що дим іде з Чорнобильської зони відчуження. За його словами, такі проблеми раніше виникали восени. Тоді утворювалась суха рослинність, а навесні після снігу була достатня вологість.

      Також Ковалець наголосив, що не варто чекати підвищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобилі.

      Навіть якщо задимлення йтиме з Чорнобиля, навіть якщо там по-справжньому буде горіти ліс. Для того, щоб було підвищення радіаційного фону треба, щоб піднявся рівень забруднення у Києві не в сотні разів, як було 8 чи 9 квітня, а в мільйони разів,
      – пояснив науковець.

      За його словами, чинників забруднення багато і в Україні їх ніколи комплексно не досліджували, займалися лише вивченням окремих забрудників. Водночас система моніторингу може бути застарілою.

      Він наголосив, що потрібно проводити дослідження щодо чинників забруднення, а саме об'єднувати моніторинг нинішньої ситуації, виділяти джерела забруднення та моделювати подальшу ситуацію.

      Зверніть увагу! У Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Станом на ранок 17 квітня повітря у Києві найзабрудненіше у світі. Влада закликала людей зачинити вікна і не виходити на вулицю.

      Пояснення від КМДА

      • За словами Віталія Кличка, задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні.
      • За висновками рятувальників, частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в Зоні відчуження, але й також пожеж в Київській області в напрямку Житомира. Звідти зараз дме вітер на столицю.
      • Також пожежі є й в самій Житомирській області.
      • Водночас горить торф в Голосіївському районі Києва. Там працюють рятувальники.

      Що кажуть в Укргідрометцентрі

      За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, продукти горіння з Чорнобильської зони не могли потрапити в Київ. За його словами, напрямок вітру в Зоні відчуження був північно-західним, а значить ті продукти горіння не могли потрапити до Києва.

      Кульбіда наголосив, що забруднення повітря в українській столиці пов'язане з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння з Житомирської області.

      Дивіться відео задимленості у Києві станом на ранок 17 квітня:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України
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