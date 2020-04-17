Наразі немає дослідження, що саме створює забруднення повітря в Києві, – науковець

В Україні постійно моніторять рівень забруднення повітря, але немає дослідження, що саме його створює та в якій кількості.

Про це в ефірі "Громадського" розповів завідувач відділу інформатики навколишнього середовища НАН України Іван Ковалець.

Актуально Звідки взявся дим в Києві: пояснення Кличка

Науковець зазначив, що зараз задимлення у Києві утворилось через загоряння навколо міста й не обов'язково, що дим іде з Чорнобильської зони відчуження. За його словами, такі проблеми раніше виникали восени. Тоді утворювалась суха рослинність, а навесні після снігу була достатня вологість.

Також Ковалець наголосив, що не варто чекати підвищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобилі.

Навіть якщо задимлення йтиме з Чорнобиля, навіть якщо там по-справжньому буде горіти ліс. Для того, щоб було підвищення радіаційного фону треба, щоб піднявся рівень забруднення у Києві не в сотні разів, як було 8 чи 9 квітня, а в мільйони разів,

– пояснив науковець.

За його словами, чинників забруднення багато і в Україні їх ніколи комплексно не досліджували, займалися лише вивченням окремих забрудників. Водночас система моніторингу може бути застарілою.

Він наголосив, що потрібно проводити дослідження щодо чинників забруднення, а саме об'єднувати моніторинг нинішньої ситуації, виділяти джерела забруднення та моделювати подальшу ситуацію.

Зверніть увагу! У Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Станом на ранок 17 квітня повітря у Києві найзабрудненіше у світі. Влада закликала людей зачинити вікна і не виходити на вулицю.

Пояснення від КМДА

За словами Віталія Кличка, задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні.

За висновками рятувальників, частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в Зоні відчуження, але й також пожеж в Київській області в напрямку Житомира. Звідти зараз дме вітер на столицю.

Також пожежі є й в самій Житомирській області.

Водночас горить торф в Голосіївському районі Києва. Там працюють рятувальники.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, продукти горіння з Чорнобильської зони не могли потрапити в Київ. За його словами, напрямок вітру в Зоні відчуження був північно-західним, а значить ті продукти горіння не могли потрапити до Києва.

Кульбіда наголосив, що забруднення повітря в українській столиці пов'язане з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння з Житомирської області.

Дивіться відео задимленості у Києві станом на ранок 17 квітня: