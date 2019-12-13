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      Пока родители отдыхали, знакомый изнасиловал их шестилетнего сына

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      В Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика / unsplash.com

      12 декабря в полицию Заводского района в Николаеве обратились супружеская чета. Их сын рассказал, что его изнасиловал мужчина, с которыми они дружат.

      Родители вместе с сыном пришли в гости к 31-летнему мужчину. Пока они отдыхали, знакомый забрал мальчика и куда-то ушел, рассказывают в полиции Николаевщины.

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      Вне поля зрения родителей мужчина совершил над ребенком сексуальные действия. Мальчик об этом сразу же рассказал родителям. Они вызвали полицию, однако насильник ушел. Его нашли неподалеку на стройке, где он работал охранником.

      Оказалось, что у него расстройства здоровья. На данный момент проводится расследование, возбуждено уголовное дело в отношении насильника. Преступнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.


      В Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика / фото: npu.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Николаева Дети и несовершеннолетние Криминал
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