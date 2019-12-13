11:35
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Поки батьки відпочивали, знайомий зґвалтував їхнього шестирічного сина

      437 Читать новость на русском
      У Миколаєві чоловік зґвалтував шестирічного хлопчика / unsplash.com

      12 грудня до поліції Заводського району, що у Миколаєві звернулося подружжя. Їхній син розповів, що його зґвалтував чоловік, із якими вони приятелюють.

      Батьки разом із сином прийшли у гості до 31-річного чоловіка. Поки вони відпочивали, знайомий забрав хлопчика та кудись пішов, розповідають у поліції Миколаївщини.

      Дивіться також: У Києві агресивна вчителька принижувала дітей: поліція відкрила справу

      Поза полем зору батьків чоловік вчинив над дитиною наругу. Хлопчик про це одразу є розповів батькам. Вони викликали поліцію, однак ґвалтівник пішов. Його знайшли неподалік на будівництві, де він працював охоронцем.

      Виявилося, що чоловік має розлади здоров’я. Наразі триває розслідування, відкрито кримінальну справу щодо насильства. Злочинцеві загрожує від 5 до 10 років в’язниці.


      У Миколаєві чоловік зґвалтував шестирічного хлопчика / фото: npu.gov.ua

      П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
      сьогодні
      8132
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Миколаєва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:01 Як поєднати чотирьох дітей і роботу: відверте інтерв'ю з міністром юстиції Малюською
      Альона Чернецька 418
      сьогодні , 09:30 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
      Квітослава Туз 8132
      сьогодні , 09:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
      Марта Вересюк 431
      сьогодні , 09:00 Спонсор терроризма и газовый контракт на условиях "Нафтогаза": детали санкционных законов США
      Ель Мюрид 4179
      сьогодні , 08:19 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1101
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук