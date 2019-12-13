Поки батьки відпочивали, знайомий зґвалтував їхнього шестирічного сина

12 грудня до поліції Заводського району, що у Миколаєві звернулося подружжя. Їхній син розповів, що його зґвалтував чоловік, із якими вони приятелюють.

Батьки разом із сином прийшли у гості до 31-річного чоловіка. Поки вони відпочивали, знайомий забрав хлопчика та кудись пішов, розповідають у поліції Миколаївщини.

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Поза полем зору батьків чоловік вчинив над дитиною наругу. Хлопчик про це одразу є розповів батькам. Вони викликали поліцію, однак ґвалтівник пішов. Його знайшли неподалік на будівництві, де він працював охоронцем.

Виявилося, що чоловік має розлади здоров’я. Наразі триває розслідування, відкрито кримінальну справу щодо насильства. Злочинцеві загрожує від 5 до 10 років в’язниці.



У Миколаєві чоловік зґвалтував шестирічного хлопчика / фото: npu.gov.ua