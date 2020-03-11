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      БЛОГ Леонид Швец
      Публицист

      Пока смерть не разлучит их. Путин заявил, что будет править вечно

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      Владимир Путин / Getty Images

      Путин согласился поучаствовать в следующих президентских выборах, если Конституционный суд примет решение об обнулении предыдущих президентских сроков.

      Еще в самом начале, в январском послании Федеральному собранию, когда Владимир Путин вдруг затеял процесс внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, практически ни у кого не возникло сомнений, что хозяин Кремля готовит продлить свой срок пребывания у власти. Вопрос сохранялся лишь, как.

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      Большое смущение в умах произвело закрепление в Конституции Государственного Совета. Многим показалось, что Путин выберет путь, схожий с вариантом, который реализовал Нурсултан Назарбаев: после ухода с президентского поста елбасы возглавил Совет безопасности страны и остался во главе правящей партии "Отан". По сути, Назарбаев как правил Казахстаном, так и продолжает править, только в новом качестве. То, что пост президента занимает другой человек, ему ничуть не мешает.

      Были и те, кто посчитал, что Путин станет вечным премьер-министром. При полностью контролируемых выборах и послушной Госдуме ничто не мешало утверждать его в этой должности столько раз, сколько понадобится. В принципе, при попытке поместить Путина во главе едва не любого государственного органа оказывалось, что этот орган сразу становится высшим и самым влиятельным. Неважно, какая Конституция и что там написано, важно, где Путин.

      И вот, наконец, сам вождь вышел с разъяснениями. Выступая перед Госдумой, он развеял слухи об усилении Госсовета: дескать, нельзя допустить двоевластия, президент это президент, его власть нельзя размывать и дублировать. Потом, немного пококетничав, отверг предложения снять ограничения на количество сроков пребывания у власти для глав государства. И согласился поучаствовать в следующих президентских выборах, если Конституционный суд примет решение об обнулении предыдущих президентских сроков: дескать, изменилась Конституция – изменились и полномочия, так что новый отсчет. Каким будет решение Конституционного суда, ни у кого, разумеется, нет никаких сомнений.

      Забавно, что на самом деле решение Конституционного суда Российской Федерации по этому поводу уже существует. Дело в том, Борис Ельцин на свой первый срок в 1991 году был избран по Конституции РСФСР 1978 года с внесенными в нее поправками, а в 1996 году действовала уже Конституция 1993 года. Существовала позиция, что он может запросто баллотироваться и в 2000 году, поскольку первый срок не в счет, другая Конституция, другие полномочия. Пресс-секретарь президента Сергей Ястржембский несколько раз озвучивал эту мысль, чем вызвал нервное неудовольствие у тогдашней оппозиции. Тогда фракция "Яблоко" в 1997 году инициировала запрос Госдумы в Конституционный суд, чтобы снять все вопросы.

      Вспоминают, судьи очень сильно напряглись. Решение как в одну, так и в другую сторону было рискованным. Откажи Ельцину в еще одном сроке – разгонит к чертовой бабушке, с него станется, поддержи – удар по своей юридической репутации. В Конституционном суде поступили мудро: сунули запрос под сукно. А когда вытащили ближе к концу 1998 года, вопрос разрешился сам собой. Здоровье президента не оставляло сомнений, что ни о каком участии в выборах 2000 года речь идти уже не может, хоть бы просто до них дотянул. Отказать в "обнулении" стало легко и просто.

      Сейчас уже очень смешно читать, но тогда позицию "Яблока" перед Конституционным судом защищала Елена Мизулина, нынешняя ярая поборница путинизма и всяческих скреп. Она тогда заявила: "Рассмотрение в Конституционном суде важно как прецедент. Если мы оставим в действующей Конституции норму, при которой возможно пребывание президентом более двух сроков подряд, мы получим диктатуру. А вслед за диктатурой, как показывает мировой опыт, следует революционная ситуация". Революционной ситуацией пока и близко не пахнет, а относительно диктатуры в точку. И Мизулина одна из гаек, на которых эта диктатура держится.

      Ознакомтесь: Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина

      Даже неинтересно, как поступят с тем решением: проигнорируют его существование или придумают причину, по которой оно не имеет силы. Удивляют вообще такие усилия по обоснованию вечного правления. Кажется, Путин мог бы всех послать в 2024 году с выборами и просто их не проводить: проглотили бы, да еще и поддержали бы аплодисментами. Минимальные позывы к сопротивлению и демонстрации гражданского достоинства подавлены и раздавлены. Одна надежда, как в случае с Ельциным, что природа выставит естественное ограничение, раз больше это никому не под силу.

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      Автор: Леонид Швец
      Теги: Публикации Новости политики Новости России Конституция Владимир Путин
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