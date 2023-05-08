Вероятно, новые фотографии были сделаны еще в марте 2022 года. Там видны последствия боев у Киева, разрушение аэропорта в Гостомеле, мост в Ирпене и дамбу в селе Козаровичи.

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Аэропорт в Гостомеле.

Через несколько часов после начала полномасштабного вторжения русские военные начали воздушный штурм, чтобы захватить Гостомель. В течение нескольких дней шли тяжелые бои, во время которых уничтожили самолет "Мрия".



Аэропорт в Гостомеле / Фото Google



Гостомель после боев / Фото Google

Поля у Бахмута

оккупанты не покидают попыток захватить Бахмут. Несмотря на атаки россиян, украинские военные постоянно держат оборону. За 9 месяцев оккупанты совершили немало атак, которые привели к уничтожению полей.

На фото видно, что эти поля покрыты следами обстрелов.



Поля возле Бахмута.

Театр в Мариуполе

Показали также фотографии обстрела драмтеатра в Мариуполе. 16 марта 2022 года оккупанты сбросили на здание авиабомбу - в театре скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев.

Оккупанты снесли остатки здания и не допустили международных следователей к месту событий. Однако снимки показывают, как город выглядел до оккупации и после.



Театр к обстрелам / Фото Google



Театр после обстрелов / Фото Google

Подрыв моста к Ирпеню

Жители Ирпеня и Бучи ожидали эвакуации. Однако 25 февраля 2022 г. украинские военные были вынуждены взорвать единый мост, который соединял Ирпень и Киев, чтобы не дать россиянам взять Киев.



Взорванный мост в Ирпене / Фото Google