Сами россияне не комментировали состояние нефтебазы в Казачьей бухте после пожара. Однако заявили, что этот инцидент никак не повлияет на жителей города.

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Спутник зафиксировал последствия взрыва нефтебазы в Севастополе

Журналисты 2 мая опубликовали фото со спутником Planet Labs, зафиксировавшим последствия взрыва на нефтебазе, расположенной вблизи временно оккупированного Севастополя. На этих снимках можно увидеть несколько сгоревших резервуаров с горючим.



Спутниковый снимок последствий пожара на нефтебазе в Казачьей бухте / Фото Радио Свободы

Кроме того, журналисты для сравнения добавили фото нефтебазы к взрывам. Там можно рассмотреть нормальное состояние резервуаров, которые, по словам украинской разведки, предназначались черноморскому флоту России.



Спутниковый снимок на нефтебазе в Казачьей бухте до пожара / Фото Радио Свободы

Взрывы нефтебазы в Севастополе: что известно