Сами россияне не комментировали состояние нефтебазы в Казачьей бухте после пожара. Однако заявили, что этот инцидент никак не повлияет на жителей города.
Смотрите также У нас годовые потребности были в 10 раз ниже – ветеран ВМС об уничтоженном топливе в Севастополе
Спутник зафиксировал последствия взрыва нефтебазы в Севастополе
Журналисты 2 мая опубликовали фото со спутником Planet Labs, зафиксировавшим последствия взрыва на нефтебазе, расположенной вблизи временно оккупированного Севастополя. На этих снимках можно увидеть несколько сгоревших резервуаров с горючим.
Спутниковый снимок последствий пожара на нефтебазе в Казачьей бухте / Фото Радио Свободы
Кроме того, журналисты для сравнения добавили фото нефтебазы к взрывам. Там можно рассмотреть нормальное состояние резервуаров, которые, по словам украинской разведки, предназначались черноморскому флоту России.
Спутниковый снимок на нефтебазе в Казачьей бухте до пожара / Фото Радио Свободы
Взрывы нефтебазы в Севастополе: что известно
- Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля около 4:20 раздались 2 мощных взрыва. Как оказалось, прилетело по нефтебазе в Казачьей бухте – там начался масштабный пожар.
- Россияне успели заявить, что бухту атаковали "украинские беспилотники", а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что "хлопок" в Севастополе привел к существенной потери логистики россиян.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что во время атаки сгорели 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, предназначавшиеся для вражеского черноморского флота, прикрывавших морпехи и силы ПВО.