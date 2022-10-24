Девочка машет в небо, а родные говорят ей "смотри же папа". Тем временем вертолет пролетает прямо над ними.

Кстати "Не хочу, чтобы меня бомбили": в сети показали щемящее видео с маленькой украинкой из Херсона

Когда твой папа – пилот вертолета украинской армии,

– подписали видео.

Смотрите видео, как дочь пилота машет папе: видео

When your dad is a Ukrainian Army helicopter pilot. pic.twitter.com/IN2vsDjBYn — Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) October 24, 2022

Маленькая украинка из Херсона также растрогала сеть

В сети также обнародовали видео, как украинка щемяще рассказывает об обстреле ее дома. Девочка говорит, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Она имела в виду русскую ракету.

Ребенок сидел под столом, прячась от обстрела. Она добавила, что не хочет, чтобы ее бомбили. После этого ребенок попросил у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, она немного отвлеклась и обрадовалась.

Кстати, роликом поделился советник главы ОП Михаил Подоляк.

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