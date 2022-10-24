Дівчинка махає в небо, а рідні кажуть їй "дивись це ж тато". Тим часом гелікоптер пролітає прямо над ними.

До речі "Не хочу, щоб мене бомбили": у мережі показали щемливе відео з маленькою українкою із Херсону

Коли твій тато – пілот вертольота української армії,

– підписали відео.

Дивіться відео, як донька пілота махає татові: відео

When your dad is a Ukrainian Army helicopter pilot. pic.twitter.com/IN2vsDjBYn — Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) October 24, 2022

Маленька українка з Херсона також зворушила мережу

У мережі також оприлюднили відео, як українка щемливо розповідає про обстріл її домівки. Дівчинка каже, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Вона мала на увазі російську ракету.

Дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Вона додала, що не хоче, аби її бомбили. Після цього дитина попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, вона трішки відволіклась та зраділа.

До речі, роликом поділився радник глави ОП Михайло Подоляк.

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