Об этом Президент сказал во время встречи с журналистами в освобожденной Буче. Недавно Зеленский также посетил Ирпень и Стоянку, где был в шоке от зверств российских захватчиков.

Важно Чем дольше Россия будет задерживать встречу переговорных групп, тем хуже для нее, – Зеленский

Освещайте, что натворили оккупанты

Зеленский призвал иностранных журналистов показать миру всю катастрофу, которую сделали оккупанты, в частности в Киевской области. Вооруженные силы Украины недавно освободили ее от захватчиков.

Нам важно, что здесь находится пресса, журналисты. Это самое главное. Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что делали российские военные, что делала Российская Федерация в мирной Украине, – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил мирных людей, которые выдержали все трудности временной оккупации, живя без электричества, света, воды и прочего.

Владимир Зеленский приехал в Бучу: смотрите видео