Про це Президент сказав під час зустрічі із журналістами у звільненій Бучі. Нещодавно Зеленський також відвідав Ірпінь та Стоянку, де був шокований від звірств російських загарбників.

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Висвітлюйте, що накоїли окупанти

Зеленський закликав іноземних журналістів показати світу усю катастрофу, яку зробили окупанти, зокрема в Київській області. Збройні Сили України нещодавно звільнили її від загарбників.

Нам важливо, що тут перебуває преса, журналісти. Це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що робили російські військові, що робила Російська Федерація в мирній Україні, – сказав Зеленський.

Він також подякував мирним людям, які витримали усі труднощі тимчасової окупації, живучи без електрики, світла, води тощо.

Володимир Зеленський приїхав у Бучу: дивіться відео